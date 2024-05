மோடிக்கு அறிவுரை வழங்குகிறாரா அமித் ஷா? - ப.சிதம்பரம் கேள்வி

புதுடெல்லி:

ஒடிசா மாநிலத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரசாரத்தில் பேசிய மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, 77 வயதாகும் நவீன் பட்நாயக், வயது முதிர்வு மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக ஓய்வுபெற வேண்டும். பா.ஜ.க. ஆட்சி அமைத்தால் ஒடியா மொழிப் பேசும் வாலிபரை முதல்வராக்குவோம் என கூறினார்.

இது தொடர்பாக காங்கிரசின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ப. சிதம்பரம் இன்று தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் விமர்சித்து வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

வயது முதிர்வின் (77 வயது) காரணமாக நவீன் பட்நாயக் ஓய்வுபெற வேண்டும் என்று அமித் ஷா கூறியுள்ளார். ஒருவேளை பா.ஜ.க. ஆட்சி அமைத்தால் மோடிக்கு (73 வயது 7 மாதங்கள்) விடுக்கப்பட்ட அறிவுரையா?

பா.ஜ.க. ஆட்சி அமைக்கவில்லை என்றால் அமித் ஷா மகிழ்ச்சியாக இருப்பார் எனத் தெரிகிறது. அவர் எதிர்க்கட்சித் தலைவராவார் என கூறியுள்ளார்.

When Mr Amit Shah said that Mr Naveen Patnaik should retire because of "advanced age" (77 years) was he throwing a hint to Mr Narendra Modi (73 years, 7 months) -- in case the BJP formed the government?



It seems that Mr Amit Shah will be the happiest person if the BJP did not…