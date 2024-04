முன்பு ' MODI' சர்கார் - பின்பு 'BJP' சர்கார் - நேற்றிலிருந்து 'NDA' சர்கார் - ப.சிதம்பரம் கிண்டல்

புதுடெல்லி :

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் இன்று எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

மோடி சர்கார் போய்விட்டது. சில நாட்களாக பிஜேபி சர்கார் தான். அதுவும் நேற்றிலிருந்து என்.டி.ஏ., சர்கார்.

ஏப்ரல் 19 முதல் ஏற்பட்டுள்ள வியத்தகு மாற்றத்தை கவனித்தீர்களா?

ஏப்ரல் 5 முதல் ஏப்ரல் 19 வரை காங்கிரசின் தேர்தல் அறிக்கை பிரதமர் மோடியால் புறக்கணிக்கப்பட்டது. ஏப்ரல் 19-ந்தேதி நடைபெற்ற முதல் கட்டத் தேர்தலுக்குப் பிறகு, தேர்தல் அறிக்கை புதிய அந்தஸ்தைப் பெற்றுள்ளது.

நன்றி, பிரதமரே! எனக்கூறியுள்ளார்.

Modi Sarkar has gone. It was BJP Sarkar for a few days. Since yesterday it is NDA Sarkar



Have you noticed the dramatic change that has happened since April 19?



The Congress' manifesto was ignored by Mr Modi between April 5 and April 19. After the first phase of polls on April…