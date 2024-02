பட்ஜெட்டில் மாபெரும் 7 தமிழ்க் கனவு இடம்பெறுமென தமிழக அரசு அறிவிப்பு

நாளை(பிப் 20) தாக்கல் செய்யப்படும் தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் இடம்பெறப்போகும் முக்கிய அம்சங்களை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.Tamil Nadu government announcement that big 7 Tamil dreams will be included in the budget

நாளை தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்யவுள்ள பட்ஜெட்டில், "சமூக நீதி, கடைக்கோடி மனிதருக்கும் நல வாழ்வு, உலகை வெல்லும் இளைய தமிழகம், நீ அறிவுசார் பொருளாதாரம், சமத்துவ நோக்கில் மகளிர் நலம், பசுமைவழிப் பயணம், தாய்த் தமிழும் தமிழர் பண்பாடும் ஆகிய 7 முக்கிய அம்சங்கள் இடம்பெறும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு