திமுக தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் மு.க.ஸ்டாலின்

சென்னை :

பாராளுமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது. மொத்தம் 7 கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.

இதில் தமிழகத்தில் முதல் கட்டத்திலேயே தேர்தல் நடைபெறுகிறது. தமிழகத்தில் உள்ள 39 பாராளுமன்ற தொகுதிகளுக்கும் அடுத்த மாதம் (ஏப்ரல்) 19-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது. இதனால் அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில் முதலில் பேசிய கனிமொழி எம்.பி., திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கை மிக முக்கியமான அங்கம் என கூறினார்.

அதன்பின், தேர்தல் அறிக்கையை திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.

#WATCH | Chennai: DMK released its manifesto for the upcoming Lok Sabha elections, in the presence of Tamil Nadu CM MK Stalin, DMK MP Kanimozhi and other party leaders. pic.twitter.com/s5HUGsQkoR