5 மாதங்களாக துணைவேந்தர் இல்லாமல் இயங்கும் சென்னை பல்கலைக்கழகம்- கவர்னரை சாடிய ப.சிதம்பரம்

சென்னை:

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் இன்று எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

1857 இல் நிறுவப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் மூன்று பல்கலைக்கழகங்களில், சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் கடந்த 5 மாதங்களாக துணைவேந்தர் இல்லாமல் உள்ளது.

கவர்னர்-அரசு இடையே ஏற்பட்டுள்ள நிலைப்பாடுதான் காரணம்.

தமிழகத்தில் பல சர்ச்சைகளுக்கு மையமாக தமிழக கவர்னர் இருப்பது ஏன்? கவர்னர் தான் பல சர்ச்சைகளுக்கு காரணம் என சிலர் கூறுகின்றனர்.

உயர்கல்வியின் நிலை குறித்த வருத்தமான கருத்து இது.

இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

Among the first three Universities of India established in 1857, the University of Madras is without a Vice Chancellor for the last 5 months



The reason given is the Governor-government stand off



Why is the Governor of Tamil Nadu in the centre of many controversies in the State?…