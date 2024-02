காளகஸ்தி கோவிலில் ரஷிய நாட்டு இளம்பக்தர்கள் வழிபாடு

ஆந்திர மாநிலத்தில் புகழ்பெற்ற காளகஸ்தி கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவில் சிறந்த ராகு-கேது ஸ்தலமாக விளங்குகிறது.

இக்கோவிலில் ரஷியநாட்டை சேர்ந்த 30 பக்தர்கள் சாமிதரிசனம் செய்தனர். இன்று காலையில் அங்கு நடந்த ராகு-கேது பூஜையில் பயபக்தியுடன் கலந்து கொண்டனர்.

இக்கோவிலின் பிரகாரத்தில் 30 ரஷிய ஆண்-பெண்கள் வரிசையாக தரையில் அமர்ந்தனர். அதைத்தொடர்ந்து மந்திரங்கள் ஓதப்பட்டது. அப்போது பயபக்தியுடன் அவர்கள் வழிபாடு செய்தனர்.

பூஜையின் போது ரஷிய பக்தர்கள் பூக்கள், பழங்கள், தீப விளக்குகள் வைத்து வழிபாடு செய்த நிகழ்ச்சியை கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்கள் வியப்புடன் பார்த்தனர்.

மேலும் இந்த பூஜையில் பங்கேற்ற ரஷிய பக்தர்களின் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியது.

#WATCH | Andhra Pradesh: A group of 30 Russian devotees participated in the Rahu Ketu puja at Srikalahasti Temple in Tirupati (04/02) pic.twitter.com/RjLvTdm6AR