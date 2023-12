மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் உலகத்தை நோக்கிச் செயல்படுவோம்... பிரதமர் மோடி

புதுடெல்லி:

பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்து செய்தியில்,

அனைவருக்கும் இனிய கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்கள்!

இந்த பண்டிகைக் காலம் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியையும், அமைதியையும், செழிப்பையும் தரட்டும்.

கிறிஸ்துமஸ் குறிக்கும் நல்லிணக்கம் மற்றும் இரக்கத்தின் உணர்வைக் கொண்டாடுவோம், மேலும் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும் உலகத்தை நோக்கிச் செயல்படுவோம்.

கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் உன்னத போதனைகளையும் நாம் நினைவு கூருகிறோம்.

இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.

