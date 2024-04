காந்திநகர் தொகுதியில் அமித்ஷா வேட்புமனு தாக்கல்

அகமதாபாத்:

குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள 26 தொகுதிகளுக்கும் 3-வது கட்டமாக மே-7ந்தேதி தேர்தல் நடக்கிறது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 12-ந்தேதி தொடங்கியது. வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு இன்று கடைசி நாளாகும்.

மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா குஜராத் மாநிலம் காந்திநகர் தொகுதியில் தொடர்ந்து 2-வது முறையாக போட்டியிடுகிறார்.

இந்த நிலையில் அமித்ஷா இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். இந்த தொகுதியில் காங்கிரசின் சார்பில் சோனால் படேல் போட்டியிடுகிறார்.

காந்திநகர் தொகுதியில் 2019-ம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அமித்ஷா 5 லட்சத்து 57 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.

அமித்ஷா நேற்று தான் போட்டியிடும் காந்திநகர் தொகுதியில் 3 பிரமாண்ட ரோடு ஷோ நடத்தினார். அப்போது பா.ஜனதா 400 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும். குஜராத்தில் உள்ள அனைத்து தொகுதிகளையும் கைப்பற்றுவோம் என்றார்.

