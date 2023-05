பாண்ட்யா, ரஷித்கானை ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய டோனி- வைரலாகும் வீடியோ

சென்னை:

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியில் குவாலிபையர் சுற்றில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி குஜராத்தை முதல்முறையாக வீழ்த்தி பத்தாவது முறையாக இறுதிச்சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.

இந்த போட்டியில் 172 ரன்கள் மட்டுமே அடித்த சிஎஸ்கே அணி வெற்றி பெறுமா என ரசிகர்களுக்கு கேள்வியாக இருந்தது. ஏனென்றால் குஜராத் அணி சேசிங் செய்வதில் மிக சிறந்த அணியாக செயல்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையில் ஹர்திக் பாண்ட்யா மற்றும் ரஷித்கான் விக்கெட்டை ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கியது வேற லெவலாக இருந்தது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

குஜராத் அணி பவர் பிளேயில் இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்தது. அதில் ஒன்று பாண்ட்யா. இவருக்கு டோனி அழகாக ஸ்கெட்ச் போட்டார் என்றே சொல்லலாம்.

பவர் பிளேயில் முதல் 5 ஓவரில் 39 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இதனால் பவர் பிளேயின் கடைசி ஓவரில் அதிக ரன்கள் எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் குஜராத் அணி வீரர்கள் இருந்தனர். அந்த ஓவரை தீக்சனா வீசினார். முதல் 3 பந்துகளில் 3 ரன்கள் மட்டுமே வந்தது. இதனால் 4-வது பந்தை பாண்ட்யா ரிஷ்க் எடுத்து ஆப் திசையில் பவுண்டரி அடிக்க முயற்சி செய்தார். அது பீல்டரிடன் தஞ்சம் புகுந்தது. 4 பந்துகளில் 3 ரன்கள் மட்டுமே வந்த நிலையில் 2 பந்துகளில் கண்டிப்பாக ரிஷ்க் ஷாட் ஆட முயற்சிபார்கள் என நினைத்த டோனி உடனே லேக் திசையில் உள்ள பீல்டரை உடனே ஆப் திசையில் மாற்றி அதே திசையில் பந்து வீச வைத்தார்.

Dhoni's brain should be kept in a museum. How he choose to change the field placement for Pandya & bowler responded well. Talismanic Dhoni pic.twitter.com/2LTY82XXz5 #IPL2023 #CSKvGT