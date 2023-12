கவர்னர் மாளிகையில் கிறிஸ்துமஸ் விழா ரத்து

சென்னை:

கவர்னர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள செய்தியில்,

கனமழை மற்றும் கடும் வெள்ளம் காரணமாக தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களில் நிலவும் தீவிர சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு நாளை நடைபெறவிருந்த கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தை ரத்து செய்ய முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

In view of the serious situation prevailing in the southern districts of Tamil Nadu due to heavy rains and severe flood, Raj Bhavan, Tamil Nadu, has decided to cancel the "Celebration of Advent Christmas" scheduled to be held on 21.12.2023 (Thursday). pic.twitter.com/GzimDdY0aM