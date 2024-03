அருணாச்சல பிரதேசத்தில் பா.ஜனதாவைச் சேர்ந்த 10 பேர் போட்டியின்றி எம்.எல்.ஏ.-க்களாக தேர்வு

அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டு மக்களவை தொகுதிகளுக்கு முதல் கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது.

அத்துடன் 60 தொகுதிகளை கொண்ட சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவும் ஏப்ரல் 19-ந்தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 20-ந்தேதி தொடங்கியது, 27-ந்தேதியுடன் மனுதாக்கல் முடிவடைந்தது. 28-ந்தேதி வேட்புமனு மீதான பரிசீலனை நடைபெற்றது. இன்றுடன் வேட்புமனுவை திரும்பப் பெறுவதற்கான கால அவகாசம் முடிவடைந்தது.

#WATCH | Arunachal Pradesh: Newly elected MLA from Itanagar, Techi Kaso receives a grand welcome from supporters and BJP workers. pic.twitter.com/0IibZecWVC