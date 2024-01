இந்தியாவில் ஹைப்பர்-ஒ.எஸ். உடன் அறிமுகமாகும் முதல் ஸ்மார்ட்போன் - எது தெரியுமா?

More power to performance on the #POCOX6Pro,Powered by #XiaomiHyperOS.Global launch on 11th Jan, 5:30 PM on @flipkart.Know More?https://t.co/JdcBOET57Z#POCOIndia #POCO #MadeOfMad #Flipkart #TheUtimatePredator pic.twitter.com/wujI4fvZ1Y