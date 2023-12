மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாய் பிறந்த தினம்: நினைவிடத்தில் தலைவர்கள் மரியாதை

பாரதிய ஜன சங்கம் மற்றும் பா.ஜனதா கட்சியின் பிரபல தலைவராக அறியப்பட்டவர் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிஹாரி வாஜ்பாய். இவர் 1999 மற்றும் 2004-ம் ஆண்டு வரை பல்வேறு சித்தாந்தங்களை கொண்ட கட்சிகளை ஒருங்கிணைந்து கூட்டணி அமைத்து பிரதமரானார்.

இவரின் 99-வது பிறந்த தினம் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. மறைந்த முன்னாள் பிரதமரான வாஜ்பாயின் நினைவிடத்தில் பிரதமர் மோடி மலர்த்தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு, முன்னாள் ஜனாதிபதி ராம் நாத் கோவிந்த், மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா, துணை ஜனாதிபதி தன்கர், மேலும் மத்திய அமைச்சர்கள் மரியாதை செலுத்தினார்.

வாஜ்பாய் தனது வாழ்நாள் முழுவதும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக உழைத்தார் என பிரதமர் மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் "இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 100-வது ஆண்டு ஆகும் 2047-ன் அம்ரித் கால் நோக்கத்திற்கு வாஜ்பாயின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் அவரின் தூய்மையான பணி உத்வேகமாக இருக்கும்" என்றார்.