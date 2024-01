துடிப்பான குஜராத் வர்த்தக மாநாடு: உலக தலைவர்களுடன் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பு

அகமதாபாத்:

குஜராத் மாநிலம் காந்தி நகரில் உள்ள மகாத்மா மந்திரில் துடிப்பான குஜராத் வர்த்தக மாநாட்டை பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து, முன்னணி உலகளாவிய நிறுவனங்களின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்கிறார்.

துடிப்பான குஜராத் என்ற தலைப்பிலான 10-வது வர்த்தக மாநாடு இன்று தொடங்கி 3 நாட்கள் காந்தி நகரில் நடைபெறுகிறது. இந்த ஆண்டு உச்சிமாநாட்டில் 34 கூட்டணி நாடுகளும், 16 அமைப்புகளும் பங்கேற்கின்றன.

முன்னதாக, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் அதிபர் முகமது பின் சையத் அல் நயான், செக் குடியசு நாட்டின் பிரதமர், திமோர் லெஸ்டே அதிபர், மொசாம்பிக் அதிபர் உள்ளிட்ட உலக தலைவர்களை சந்தித்து குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi, UAE President Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Prime Minister of the Czech Republic Petr Fiala, Mozambique President Filipe Jacinto Nyusi, President of Timor-Leste José Ramos-Horta, Gujarat CM Bhupendra Patel, Gujarat Governor Acharya Devvrat at… pic.twitter.com/RH36shHTzT