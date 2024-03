மின்சார வாகனங்களுக்கு தனி 'பார்க்கிங்'

நாடு முழுவதும் மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக இருசக்கர மின்சார வாகனங்கள் விற்பனை அதிகரித்து வரும் நிலையில், பெங்களூருவில் உள்ள ஒரு வணிக வளாகத்தில் மின்சார வாகனங்களுக்கு தனியாக நிறுத்தும் இடம் (பார்க்கிங்) என அறிவிப்பு பலகை வைத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்த புகைப்படம் மற்றும் வீடியோக்களை புகைப்பட கலைஞரான நிஷாந்த் ரத்னாகர் என்பவர் எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். மேலும், எலக்ட்ரிக் வாகனங்கள் தொடர்பாக பெங்களூருவில் கோரமங்களாவில் உள்ள ஒரு வணிக வளாகத்தில் இந்த அறிவிப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பெரிய மல்டி லெவல் பார்க்கிங் இருக்கும் போது அவர்கள் மின்சார வாகனங்களை சூரிய ஒளியில் நிறுத்துமாறு செய்கிறார்கள் என குறிப்பிட்டுள்ளார். அவரது இந்த பதிவு வைரலான நிலையில் பயனர்கள் பலரும் பல்வேறு கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

There is some irrational fear psychosis in #NexusMall #Koramangala in #Bengaluru with regards to Electric Vehicles. While there is a big multi level parking (as seen on left), they make EVs to be parked in baking sunlight outside.



EV manufacturers kindly speak to them.#Ather pic.twitter.com/t8SGhtfcoh