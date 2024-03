குச்சியை பயன்படுத்தி கால்விரல்களை சுத்தம் செய்த யானை

சமூக வலைதளங்களில் வன விலங்குகள் பற்றிய வீடியோக்கள் அதிகளவில் பகிரப்படுவது உண்டு. அவற்றில் யானைகள் மற்றும் பாம்புகள் குறித்த வீடியோக்கள் பயனர்களை அதிகம் கவரும். அந்த வகையில் எக்ஸ் தளத்தில் பகிரப்பட்ட ஒரு யானையின் வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அந்த வீடியோவில் யானை ஒன்று தனது கால் விரலை ஒரு குச்சியை பயன்படுத்தி சுத்தம் செய்யும் காட்சிகள் உள்ளது.

பொதுவாக யானைகள் கம்பீரமான உயிரினமாக பார்க்கப்படுகிறது. அவற்றால் நம்ப முடியாத பல பணிகளை செய்ய முடியும் என்றாலும் தற்போது இந்த யானை குச்சியை பயன்படுத்தி தன்னையே அழகு படுத்துவதை பார்க்க அழகாக இருப்பதாக பயனர்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர். 7.6 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பார்வைகளையும், 12 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விருப்பங்களையும், ஏராளமான மறு டுவிட்டையும் பெற்றுள்ள இந்த வீடியோ பார்ப்பதற்கு ஆச்சரியமாக இருப்பதாக பயனர்கள் பலரும் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

Elephant uses a stick to clean between his toes pic.twitter.com/zVUSo6V6H3