2 பேரும் ஒத்த உசுருடா.. ஆட்டோகிராப் போட்ட ஜெர்சியை பாபர் அசாமுக்கு வழங்கிய விராட் கோலி

Virat Kohli gifted his signed shirt to Babar Azam ♥️ as a Good well Gesture ?? #INDvsPAK | #INDvPAK |#PAKvIND | #PAKvsIND | #ViratKohli? | #BabarAzam? | #BabarAzam | #CWC23 |#Ahmedabad #IndiaVsPakistan pic.twitter.com/zx4xV3XYDg