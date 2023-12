31 ஆண்டு கால ஏக்கம்.. வரலாறு படைக்குமா ரோகித் படை? முதலாவது டெஸ்ட் இன்று தொடக்கம்

செஞ்சூரியன்:

இந்திய கிரிக்கெட் அணி தென்ஆப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு விளையாடி வருகிறது. அந்த நாட்டு அணிக்கு எதிரான 20 ஓவர் தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்த இந்திய அணி, ஒரு நாள் தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது. அடுத்ததாக 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் நடத்தப்படுகிறது.

இதன்படி இந்தியா- தென்ஆப்பிரிக்கா இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி செஞ்சூரியனில் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) தொடங்குகிறது.

இந்திய அணி ரோகித் சர்மா தலைமையில் களம் இறங்குகிறது. ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா உள்ளிட்டோர் உலகக் கோப்பை தோல்விக்கு பிறகு ஆடும் முதல் போட்டி இதுவாகும். தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் மற்றும் 20 ஓவர் தொடரில் அவர்கள் ஆடவில்லை. உலகக் கோப்பை தோல்வியை மறந்து டெஸ்ட் களத்தில் சாதிக்கும் முனைப்புடன் தங்களை ஆயத்தப்படுத்தியுள்ளனர்.

இந்திய அணி இதுவரை டெஸ்ட் தொடரை வெல்லாத ஒரே இடம் தென்ஆப்பிரிக்க தேசம் தான். 1992-ம் ஆண்டு முதல் இதுவரை 8 முறை அங்கு டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியும் ஒரு தடவை கூட தொடரை கைப்பற்றவில்லை. 7 முறை தொடரை பறிகொடுத்திருக்கும் இந்திய அணி 2010-11-ம் ஆண்டில் மட்டும் தொடரை 1-1 என்ற கணக்கில் சமன் செய்திருந்தது. அசாருதீன், சச்சின் தெண்டுல்கர், சவுரவ் கங்குலி, ராகுல் டிராவிட், டோனி, விராட் கோலி ஆகிய கேப்டன்களால் முடியாத அந்த 31 ஆண்டு கால ஏக்கத்தை ரோகித் சர்மா படை தணிக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

இந்திய அணியை பொறுத்தவரை பேட்டிங்கில் கேப்டன் ரோகித், கோலி, ஸ்ரேயாஸ் அய்யர், லோகேஷ் ராகுல், சுப்மன் கில், ஜெய்ஸ்வால் என்று தரமான வீரர்களுக்கு பஞ்சமில்லை. ஆனால் இங்குள்ள உயிரோட்டமான ஆடுகளத்தில் தாக்குப்பிடித்து ஆடுவது அவ்வளவு சுலபமல்ல. பந்தை நன்கு தீர்க்கமாக கணித்து ஆட வேண்டியது அவசியமாகும்.

செஞ்சூரியன் ஆடுகளத்தில் பந்து அதிவேகத்துடன் வெவ்வேறு விதமாக எகிறி பாயும். அதுவும் திறந்த வெளி மைதானம் என்பதால் குளிர்ச்சியான காற்றின் தாக்கமும் உண்டு. எல்லாமே வேகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான சூழலே நிலவுகிறது. இப்படிப்பட்ட நிலைமையில் பேட்ஸ்மேன்கள் எப்படி தங்களை நிலை நிறுத்தி ஆடுகிறார்கள் என்பதை பொறுத்தே வெற்றி வாய்ப்பு அமையும். முதல் இன்னிங்சில் 300-க்கு மேல் ரன் எடுத்தாலே நம்பிக்கை வந்து விடும்.

