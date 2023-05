அது எப்படி கடவுளே... சூர்யகுமார் யாதவ் அடித்த சிக்சருக்கு ரியாக் ஷன் கொடுத்த சச்சின், சாவ்லா... வைரல் வீடியோ

குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மும்பை அணி 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றுள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் மும்பை அணியின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாகியுள்ளது. இந்த வெற்றிக்கு சூர்யகுமார் யாதவின் அபார சதமே முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.

இந்த நிலையில் நேற்றையப் போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் விளாசிய சிக்சர் ஒன்று ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் கிரிக்கெட் கடவுள் என்று கொண்டாடப்படும் சச்சின் டெண்டுல்கரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது. முகமது ஷமி வீசிய பந்தை சூர்யகுமார் யாதவ் தேர்ட் மேன் திசையில் சிக்சராக்கினார்.

Shot is really amazing when God himself praises your perfection. Surya Dada, how do you play these shots ?#SuryakumarYadavpic.twitter.com/H5NbMz8N0O