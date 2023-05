டோனியின் முதல் டெஸ்ட் விக்கெட் நான் இல்லை.. வீடியோ ஆதாரத்தை வெளியிட்ட பீட்டர்சன்

மும்பை:

நடப்பு ஐபிஎல் சீசனின் வர்ணனை பணியை இங்கிலாந்து அணியின் முன்னாள் வீரர் கெவின் பீட்டர்சன் கவனித்து வருகிறார். நீங்கள் தானே டோனி கைப்பற்றிய முதல் மற்றும் ஒரே டெஸ்ட் விக்கெட்' என அவரிடம் பலரும் கேட்டு வருகின்றனர். இந்த சூழலில் அது தொடர்பாக வீடியோ ஆதாரத்தை அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்த கேள்விக்கு வித்திட்டவர் மகேந்திர சிங் டோனி தான். 2017 ஐபிஎல் சீசனின் போது அவர்தான் என்னுடைய முதல் டெஸ்ட் விக்கெட் என வேடிக்கையாக சொல்லி இருந்தார். அப்போது வர்ணனை பணியை கவனித்த பீட்டர்சன், மைக்ரோ போன் மூலம் புனே வீரர் மனோஜ் திவாரியுடன் பேசி இருந்தார். அப்போதுதான் இது நடந்தது. இது நடந்து ஆறு ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் 'நீங்கள் தானே டோனியின் முதல் டெஸ்ட் விக்கெட்' என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டு வருகிறது.

The evidence is CLEAR! I was NOT Dhoni's first Test wicket.

Nice ball though, MS! ???



Thanks for sending this through, @SkyCricket ?? pic.twitter.com/XFxJOZG4me