வசூலில் சாதனை படைக்கும் மாவீரன்

Our #Maaveeran/#Mahaveerudu has grossed over 75 CRORES worldwide. Thanks to the wonderful fans and audience for making it a BLOCKBUSTER ??#BlockbusterMaveeran #BlockbusterMahaveerudu



? @Siva_Kartikeyan

?️ @VijaySethuOffl / @RaviTeja_offl

? @madonneashwin #VeerameJeyam… pic.twitter.com/SkPfB2uciN