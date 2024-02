ஜிம்னி விலையை மாற்றிய மாருதி - புதிய விலை எவ்வளவு தெரியுமா?

மாருதி சுசுகி நிறுவனம் தனது கார் மாடல்கள் விலையை ஜனவரி மாதத்தில் தான் மாற்றியமைத்தது. சில மாடல்களின் விலை உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், சில கார்களின் தேர்வு செய்யப்பட்ட மாடல் மற்றும் வேரியண்டிற்கு விலை குறைப்பு அறிவிக்கப்பட்டது.

அந்த வரிசையில் மாருதி ஜிம்னி மாடலின் சீட்டா AT, ஆல்ஃபா AT மற்றும் ஆல்ஃபா AT டூயல் டோன் போன்ற மாடல்களின் விலை ரூ. 10 ஆயிரம் குறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. இந்த எஸ்.யு.வி.-இன் மற்ற வேரியண்ட்களின் விலையில் எவ்வித மாற்றமும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை.

விலை மாற்றம் காரணமாக மாருதி ஜிம்னி விலை தற்போது ரூ. 12 லட்சத்து 74 ஆயிரம், எக்ஸ்-ஷோரூம் என துவங்குகிறது. இந்த மாடல் சீட்டா மற்றும் ஆல்ஃபா என இரண்டு வேரியண்ட்களில் கிடைக்கிறது. இதில் 1.5 லிட்டர், K15B பெட்ரோல் என்ஜின், 5 ஸ்பீடு மேனுவல் மற்றும் 4 ஸ்பீடு டார்க் கன்வெர்ட்டர் ஆட்டோமேடிக் யூனிட் வழங்கப்படுகிறது.