குறைந்த விலையில் கிளாஸ் டிசைன் ஸ்மார்ட்போன் - டீசர் வெளியிட்ட போக்கோ

Radiate confidence with a golden ring and glass back design. ✨



Launching on 26th March,12:00 PM on @Flipkart



Know more? https://t.co/7HqmsPUx7u#POCOC61 #BeyondStunning #POCOIndia #POCO #MadeOfMad #Flipkart pic.twitter.com/WoeBlRmxBQ