ஆனந்த் மகேந்திராவை அசர வைத்த லாரி டிரைவர்!

வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ராஜேஷ் ரவானி. 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக லாரி டிரைவராக உள்ளார். வடமாநில பகுதிகளுக்கு இவர் சரக்குகளை லாரியில் ஏற்றி நீண்ட நாள் பயணம் செய்வார்.

அப்போது உணவுக்காக லாரியின் முன்பகுதி கேபினில் கியாஸ் அடுப்பை வைத்து சமையல் செய்தார்.அதில் பெரும்பாலும் அசைவ உணவுகளை சமைத்து சாப்பிட்டு வந்துள்ளார்.

தான் தயாரித்த ருசியான உணவுகளை அவ்வப்போது வீடியோக்கள் எடுத்து யூடியூப் தளத்தில் பதிவிட்டு உள்ளார். இவரது சமையல் வீடியோக்களை பார்த்து இவரை சமூக வலைதளத்தில் ஏராளமானோர் பின்தொடர் தொடங்கினர். இதன் மூலம் அவர் பிரபல சமையல் கலைஞராகவே மாறினார்.

இதைத் தொடர்ந்து தினமும் ஆர்வத்துடன் பல வீடியோக்கள் பதிவிட்டார்.இதுவரை 675 வீடியோக்கள் யூடியூப், பேஸ்புக், டுவிட்டர் உள்ளிட்ட சமூகவலைதள பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளார்.

இதன் மூலம் தற்போது இவருக்கு 1.5 மில்லியன் பாலோயர்ஸ் கிடைத்துள்ளனர். இவரது உணவு தயாரிப்பு முறையை தினமும் வாசகர்கள் 'பாலோ' செய்து வருகின்றனர்.

ராஜேஷ் தனது இன்ஸ்டாகிராம், மற்றும் பேஸ்புக் பக்கங்களில் வீடியோக்களைப் பகிர்ந்து தனது சமையல் பாணி, உணவு தயாரிப்பு செயல்முறைகள் பற்றி பார்வையாளர்களுக்கு விளக்கம் அளித்து வருகிறார்.

இதில் ஆட்டிறைச்சி, மீன் குழம்பு, சிக்கன் குழம்பு பன்னீர் மசாலா, பிரைடு ரைஸ், போன்றவை சிறப்பு வாய்ந்தது ஆகும் . அவர் உணவு தயாரிக்கும் போது கூறும் அறிவுரைகள், பேசும் விதம் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவந்து வருகிறது.

இதன் மூலம் இணைய தளத்தில் தினமும் வாசகர்கள் எண்ணிக்கை கூடிக்கொண்டே செல்கிறது. அவருக்கு வருமானமும் பெருகியது. இந்த வருமானம் மூலமாக தற்போது ஒரு புதிய வீடு ஒன்று வாங்கி உள்ளார்.

லாரி டிரைவராக இருந்தாலும் தனது திறமை மூலம் ஓய்வு நேரத்தை பயன் உள்ளதாக மாற்றி பெயர் புகழ், வருமானம் பெற்ற ராஜேஷ் ரவானி உண்மையில் பாராட்டுக்குரியவர்.

இந்நிலையில் மஹிந்திரா குழுமத்தின் தலைவர் ஆனந்த் மஹிந்திரா இதனை பார்த்து வியந்து பாராட்டி உள்ளார். இணைய தளத்தில் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து உள்ளார்.

Rajesh Rawani, who's been a truck driver for over 25 years, added food & travel vlogging to his profession and & is now a celebrity with 1.5M followers on YouTube.



He just bought a new home with his earnings.



