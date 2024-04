பாராளுமன்ற 2-ம் கட்ட தேர்தல்: வாக்களித்த அரசியல் தலைவர்கள், பிரபலங்கள்

பாராளுமன்றத்துக்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. முதல் கட்டமாக தமிழகத்தில் உள்ள 39 தொகுதிகள் உள்பட 102 தொகுதிகளில் கடந்த 19-ந்தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில் சுமார் 65.5 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது.

இந்த நிலையில் 2-ம் கட்ட தேர்தலுக்கான பிரசாரம் சூடுபிடித்தது. 2-ம் கட்டமாக 13 மாநிலங்கள்-காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள 89 தொகுதிகளில் தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்து இருந்தது. மத்திய பிரதேச மாநிலம் பைதூல் தொகுதியில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வேட்பாளர் திடீரென மரணம் அடைந்ததால் அந்த தொகுதி தேர்தல் 3-ம் கட்ட ஓட்டுப்பதிவின் போது நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

இதனால் இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) 88 தொகுதிகளில் 2-ம் கட்ட தேர்தல் நடந்து வருகிறது. இதில் கேரளாவில் மொத்தம் 20 தொகுதிகளுக்கு ஒரே கட்டமாகவும், கர்நாடகாவில் மொத்தம் உள்ள 28 தொகுதிகளில் 14 தொகுதிகளுக்கும் இன்று காலை முதல் ஓட்டுப்பதிவு நடந்து வருகிறது.

இதுதவிர ராஜஸ்தானில் 13, மகாராஷ்டிரா, உத்தர பிரதேசத்தில் தலா 8, மத்திய பிரதேசத்தில் 6, அசாம், பீகாரில் தலா 5, சத்தீஸ்கர், மேற்குவங்காளத்தில் தலா 3, மணிப்பூர், திரிபுரா, காஷ்மீரில் தலா ஒரு தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடந்து வருகிறது.

88 தொகுதிகளிலும் இன்று காலை 7 மணிக்கு ஓட்டுப்பதிவு தொடங்கி நடந்து வருகிறது. 88 தொகுதிகளிலும் 1,202 வேட்பாளர்கள் களம் இறங்கி உள்ளனர்.

வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது முதல் பொதுமக்கள் வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர். அரசியல் கட்சி தலைவர்களும், வேட்பாளர்களும் தங்களது ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றி வருகின்றனர். அவர்களின் விவரம் பின்வருமாறு:-

* திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ஏ.கே.அந்தோணி வாக்களித்தார்.

* திருவனந்தபுரத்தில் காங்கிரஸ் எம்.பி. சசி தரூர் தனது வாக்கினை செலுத்தினார்.

* திரைப்பட நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான டொவினோ தாமஸ் திருச்சூர் இரிங்கலக்குடாவில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார்.

* திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் இஸ்ரோ தலைவர் சோமநாத் பொதுமக்களுடன் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தார்.

* கேரள பாஜக தலைவர் கே. சுரேந்திரன் கோழிக்கோட்டில் வாக்களித்தார்.

* கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா சாமராஜநகர் சித்தராமனா ஹண்டி கிராமத்தில் உள்ள வாக்குச் சாவடியில் தனது ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினார்.

* கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் பரமேஸ்வரா வாக்களித்தார்.

* கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் ராகுல் டிராவிட் வாக்களித்தார்.

* கர்நாடக முன்னாள் முதல்வரும், மாண்டியா மக்களவைத் தொகுதியின் ஜேடிஎஸ் வேட்பாளருமான குமாரசாமி தனது மகன் நிகில் குமாரசாமியுடன் ராமநகராவில் உள்ள வாக்குச் சாவடியில் வாக்களித்தார்.

* முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர் அனில் கும்ப்ளே மனைவியுடன் சென்று ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினார்.





* ராஜஸ்தான் மாநிலம் கோட்டாவைச் சேர்ந்த பாஜக வேட்பாளர் ஓம் பிர்லா கோட்டாவின் சக்தி நகர் பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் வாக்களித்தார்.

* மத்தியப் பிரதேச துணை முதல்வர் ராஜேந்திர சுக்லா ரேவாவில் வாக்களித்தார்.