ஆக்ரா பாலியல் குற்றம் - 4 ஆண், 1 பெண் கைது

இந்தியாவில் பாலியல் குற்றச்செயல்கள் அதிகம் நடைபெறும் நகரங்களில் தலைநகர் புது டெல்லி ஒன்று.

புது டெல்லியை அடுத்த ஆக்ராவில் உள்ள தனியார் ஓட்டல் ஒன்றில் ஒரு பெண் வேலை செய்து வந்தார். அவர் அங்கு சுமார் 1.5 வருட காலமாக பணி புரிகிறார்.

அப்பெண்ணை அங்குள்ள அறையில் தங்கியிருந்த 4 ஆண்கள், தகாத உறவிற்காக தங்களுடன் வருமாறு அழைத்தனர். அவர் மறுக்கவே அவரை பலவந்தமாக உள்ளே இழுத்தனர். இதை எதிர்பார்க்காத அந்த பெண் உரக்க கூக்குரலிட்டு உதவி கேட்டு அலறினர்.

ஆனால், அவரது அலறலை பொருட்படுத்தாத அந்த 4 பேரும் அவரை உள்ளே இழுத்து வலுக்கட்டாயமாக அவர் வாயில் மதுவை ஊற்றினர். பிறகு அவர் மீது பாலியல் தாக்குதல் நடத்தினர்.

இச்சம்பவம் அந்த ஓட்டல் அறை கண்காணிப்பு கேமிராவில் பதிவாகி உள்ளது. அந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.

அந்த வீடியோவில் அந்த பெண் "தயவு செய்து காப்பாற்றுங்கள்" (Please help me!) என அலறுவதும், அவரை ஒரு ஆண் உள்ளே இழுப்பதும், அவர் தரையில் கிடப்பதும், காண்போரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.

இச்சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து, ஆக்ரா பகுதிக்கு உட்பட்ட டாஜ்கஞ்ச் காவல்நிலைய அதிகாரி சதர் அர்ச்சனா சிங் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதுவரை அந்த 4 ஆண்களுடன் ஒரு பெண்ணையும் காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. மேற்கொண்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.