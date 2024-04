வைரலான ஆட்டோ டிரைவரின் அணுகுமுறை

ஆட்டோக்களில் இடம்பெறும் வித்தியாசமான வாசகங்கள் சமீப காலமாக சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. அந்த வகையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் டிரைவர் ஒருவர் தனது ஆட்டோவில், ஜிபே பயன்பாடு இல்லை. மேலும் ஏ.டி.எம். மையம் முன்பு ஆட்டோ நிற்காது என குறிப்பிட்டிருந்த வாசகம் இணையத்தில் பரவி இருந்தது.

இந்நிலையில் தற்போது எக்ஸ் தளத்தில் நயா என்ற பயனர் பகிர்ந்த பதிவு வைரலாகி வருகிறது. அதில், ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் வைக்கப்பட்டிருந்த நோட்டீசின் புகைப்படம் இருந்தது. அதில், டிரைவரை 'பய்யா' என்று அழைப்பதை தவிர்க்குமாறும், அதற்கு பதிலாக பாய், தாதா, பாஸ் அல்லது சகோதரர் என மாற்று மரியாதைக்குரிய சொற்களை பயன்படுத்துமாறும் பயணிகளை கேட்டுக்கொள்கிறோம் என கூறப்பட்டிருந்தது.

டிரைவரின் இந்த அணுகுமுறையை பயனர்கள் பலரும் பாராட்டி கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

