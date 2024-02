ராஜஸ்தான் வந்தார் சோனியா காந்தி: மாநிலங்களவை எம்.பி. பதவிக்கு மனுதாக்கல் செய்தார்.

காங்கிரஸ கட்சியின் முன்னாள் தலைவரும், காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற கட்சி தலைவருமான சோனியா காந்தி இந்த முறை மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடவில்லை. மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக தேர்வு செய்யப்பட இருக்கிறார் என இரண்டு நாட்களாக செய்திகள் வெளியாகின.

தற்போது அந்த செய்தி உறுதியாகியுள்ளது. ராஜஸ்தானில் மாநிலத்தில் இருந்து மாநிலங்களவை எம்.பி.யாக தேர்வு செய்யப்பட இருக்கிறார். இதற்கான மனுத்தாக்கல் செய்ய இன்று காலை 10 மணியளவில் ராஜஸ்தான் வந்தடைந்தார். அவருடன் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி ஆகியோரும் வந்தனர்.

#WATCH | Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi arrives in Jaipur, Rajasthan to file her nomination for the Rajya Sabha election.Her son & party MP Rahul Gandhi and her daughter & party's general secretary Priyanka Gandhi Vadra are accompanying her. pic.twitter.com/yskO2N0g8a