பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதி பெறுமா சென்னை? டெல்லிக்கு எதிராக டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு

புதுடெல்லி:

16-வது ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று 2 லீக் ஆட்டங்கள் அரங்கேறுகிறது. டெல்லி அருண் ஜெட்லி ஸ்டேடியத்தில் மாலை 3.30 மணிக்கு தொடங்கும் 67-வது லீக் ஆட்டத்தில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் மோதுகிறது.

இதில் டாஸ் வென்ற சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.

