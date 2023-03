முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள்...ஐ மிஸ் யூ ஷேன் வார்னே.. சச்சின் உருக்கமான டுவீட்

மும்பை:

கிரிக்கெட் உலகின் ஜாம்பவானாக திகழ்ந்த ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் ஷேன் வார்னேவின் முதலாம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று.

இந்நிலையில் இந்திய அணியின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரும், மற்றொரு ஜாம்பவானுமான சச்சின் டெண்டுல்கர் அவர் குறித்த நினைவுகளை டுவிட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார்.

அதில், களத்தில் மறக்க முடியாத ஆட்டங்களை நாம் இருவரும் ஆடியிருக்கிறோம். அதே அளவிற்கு களத்திற்கு வெளியிலும் நமது நட்புறவு தொடர்ந்தது. ஒரு சிறந்த கிரிக்கெட் வீரராக மட்டுமல்லாது சிறந்த நண்பராகவும் உங்களை நான் மிஸ் செய்கிறேன். உங்கள் நகைச்சுவை உணர்வின் ஊடாக சொர்க்கத்தை அழகான இடமாக நீங்கள் மாற்றி இருப்பீர்கள் என நான் நம்புகிறேன்.

என சச்சின் தெரிவித்துள்ளார்.

We have had some memorable battles on the field & shared equally memorable moments off it. I miss you not only as a great cricketer but also as a great friend. I am sure you are making heaven a more charming place than it ever was with your sense of humour and charisma, Warnie! pic.twitter.com/j0TQnVS97r