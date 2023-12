பிலிப்ஸ், சாண்ட்னர் அபார பந்து வீச்சு: வங்காளதேசம் 172 ரன்களில் ஆல் அவுட்

டாக்கா:

நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி வங்காளதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் ஆடி வருகிறது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டியில் நியூசிலாந்துக்கு அதிர்ச்சி அளித்து 150 ரன் வித்தியாசத்தில் வங்காளதேசம் அபார வெற்றி பெற்றது.

இந்நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 2-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி டாக்காவில் இன்று தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்ற வங்காளதேசம் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.

அதன்படி முதலில் வங்காளதேசம் அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக மஹ்முதுல் ஹசன் ஜாய்- ஜாகிர் ஹசன் களமிறங்கினர். நியூசிலாந்து அணியின் பந்து வீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் திணறினர். 8 ரன்கள் எடுத்த ஜாகிர் ஹசன் 8 ரன்னில் அவுட் ஆனார். உடனே மஹ்முதுல் ஹசன் 8 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார். அடுத்த வந்த வீரர்கள் சொற்ப ரன்னில் வெளியேறினர்.

