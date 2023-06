புதிய புரோமோவை வெளியிட்ட 'காதர்பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம்'

இயக்குனர் முத்தையா இயக்கத்தில் ஆர்யா நடிப்பில் ஜூன் 2ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான படம் 'காதர்பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம்'. இந்த படத்தில் 'வெந்து தணிந்தது காடு' திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிகையாக அறிமுகமான சித்தி இத்னானி கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார். ராமநாதபுரம் பின்னணியில் உருவாகியிருந்த இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்திருந்தார்.

இந்நிலையில் திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் 'காதர்பாட்சா என்ற முத்துராமலிங்கம்' படத்தின் புதிய புரோமோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புரோமோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

#KatharbashaEndraMuthuramalingam an all class entertainer and people's first choice this weekend.



Running successfully now in cinemas. @arya_offl @SiddhiIdnani @dir_muthaiya @gvprakash @DrumsticksProd @ZeeStudios_ @jungleemusicSTH pic.twitter.com/T5LxDhGiEu