ஹேப்பி மொமண்டு.. நோ மோர் கமெண்டு.. வீடியோ பாடலை வெளியிடும் ஜப்பான்

இயக்குனர் ராஜு முருகன் இயக்கத்தில் நடிகர் கார்த்தி கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் 'ஜப்பான்'. இதில் கதாநாயகியாக 'துப்பறிவாளன்', 'நம்மவீட்டு பிள்ளை' போன்ற படங்களில் நடித்த அனு இமானுவேல் நடித்துள்ளார். இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைக்க ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது. இப்படம் 10-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது. இதையடுத்து படக்குழு புரொமோஷன் பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், 'ஜப்பான்' படத்தின் புதிய அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, இப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ள 'டச்சிங்.. டச்சிங்' பாடல் நாளை காலை 11 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்து அறிவித்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

Here's the Happy Moment-u we've all been waiting for! #TouchingTouching video song from #Japan drops on November 8 at 11 AM. Get ready folks!



A @gvprakash Musical ?



? : @karthi_offl, @Indravathichauh

✍?: @Arunrajakamaraj

??: @AlwaysJani @ItsAnuEmmanuel @vagaiyaar… pic.twitter.com/Hf5RKMcq6i