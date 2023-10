இந்தியன்- 2 அறிமுக வீடியோ ரிலீஸ் எப்போது தெரியுமா?

இயக்குனர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் தற்போது இந்தியன் படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் நடித்துள்ளார். இதில் கமலுடன் இணைந்து சமுத்திரக்கனி, பாபி சிம்கா, காஜல் அகர்வால், சித்தார்த், ராகுல் பிரீத் சிங், பிரியா பவானி சங்கர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர்.

லைகா நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு பல்வேறு கட்டங்களாக நடைபெற்று வந்ததையடுத்து சமீபத்தில் நடிகர் கமல்ஹாசன் இப்படத்தின் டப்பிங் பணியை தொடங்கியுள்ளதாக படக்குழு வீடியோ வெளியிட்டு அறிவித்திருந்தது.

இந்தியன் 2 போஸ்டர்

இந்நிலையில், 'இந்தியன் 2' படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, இப்படத்தின் அறிமுக வீடியோ நவம்பர் 3-ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு போஸ்டரை பகிர்ந்து அறிவித்துள்ளது.

Celebration begins early ? Get ready for "INDIAN-2 AN INTRO" a glimpse of #Indian2 ?? releasing on NOV 3 ?️#HBDUlaganayagan



? Ulaganayagan @ikamalhaasan ? @shankarshanmugh ? @anirudhofficial ?️ @dop_ravivarman ? @LycaProductions #Subaskaran @RedGiantMovies_ ??… pic.twitter.com/awLd8I0zra