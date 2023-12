இன்று உலக கிறிஸ்துமஸ் திருநாள்- ஒரு பார்வை

உலகம் முழுவதும் மிகவும் ரசிக்கப்படும் பண்டிகைகளில் கிறிஸ்துமஸ் ஒன்றாகும். இந்த நாள் மகிழ்ச்சியையும் அன்பையும் குறிக்கிறது. எந்த மதத்தைப் பின்பற்றினாலும், அனைவராலும் மிகுந்த ஆர்வத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் கொண்டாடப்படுகிறது. கிறிஸ்துமஸ் அன்று, மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறார்கள், மேலும் அந்த நாள் மக்களின் வாழ்க்கையிலிருந்து எதிர்மறை மற்றும் இருளை அகற்ற வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள்.

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 25 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது. கிறிஸ்தவர்கள் கடவுளின் மகனாகக் கருதும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை நினைவுகூரும் விதமாக கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

இயேசு பாவிகளை இரட்சிக்க பூமிக்கு மனிதனாக வந்தார் என்று கிறிஸ்தவர்கள் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுகிறார்கள். இருப்பினும், "இயேசு பிறந்த நாளாக டிசம்பர் 25ஐ பைபிள் வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடவில்லை; மாறாக, இயேசுவின் தாயான மரியா, இறைவனிடமிருந்து ஒரு சிறப்பு குழந்தையைப் பெறுவார் என்று கூறப்பட்டது.

அன்னை மேரி இந்த தீர்க்கதரிசனத்தை மார்ச் 25 அன்று பெற்றதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும் ஒன்பது மாதங்களுக்குப் பிறகு, டிசம்பர் 25 அன்று, இயேசு பிறந்தார் என்றும் கருதப்படுகிறது. இந்த தேதிகள் பாரம்பரியமானவை; இயேசு எப்போது பிறந்தார் என்பது யாருக்கும் உறுதியாகத் தெரியாது.

இதைப்போல நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கிறிஸ்துமஸ் உண்மைகள்:

•"Dashing through the snow" என்பது ஜிங்கிள் பெல்ஸ் கிறிஸ்துமஸ் பாடலின் முதல் வரி அல்ல. அவரது தேவாலயத்தில் நடந்த நன்றி விழாவின் போது, ஜேம்ஸ் லார்ட் பியர்பான்ட் "One Horse Open Sleigh" என்ற தலைப்பில் ஒரு பாடலை இயற்றி அதை நிகழ்த்தினார். இன்றும் நன்கு அறியப்பட்ட கிறிஸ்துமஸ் கரோலாக இருக்கும் இந்தப் பாடல், 1857 இல் இப்போது பாடப்படும் தலைப்பின் கீழ் மீண்டும் வெளியிடப்பட்டது.

•ஜெர்மனியின் இளவரசர் ஆல்பர்ட் தனது மனைவி விக்டோரியா தி கிரேட்டுக்கு வசந்த காலத்தையும் பசுமையையும் கொண்டு வர விரும்பினார். அதற்கு அவரிடமிருந்து கிடைத்த பரிசு இந்த மரம். அப்போதுதான் கிறிஸ்துமஸ் மரத்தை அலங்கரிக்கும் வழக்கம் தொடங்கியது.

•பாதிரியார் நிக்கோலஸ் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட பெண்களை விடுவிப்பதற்காகப் போராடினார். மேலும் தனது பரம்பரை சொத்து அனைத்தையும் பின்தங்கியவர்களுக்கு நன்கொடையாக வழங்கினார். ஏனெனில் அந்த நேரத்தில், அவரது நடத்தை பற்றிய வார்த்தை பரவலாகப் பேசப்பட்டது. பின்னர் டச்சுக்காரர்கள் அவருக்கு "சின்டர் கிளாஸ்" என்று பெயரிட்டனர். அதிலிருந்து இப்போது பெயர் "சாண்டா கிளாஸ்" என மாற்றப்பட்டுள்ளது.

•கோகோ கோலா நிறுவனம் முதலில் சான்டாவின் படத்தை வெளியிட்டபோது, அது கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. எனவே, 1931 ஆம் ஆண்டில், ஒரு ஓவியரான ஹாடன் சன்ட்ப்லோம் என்பவரை பத்திரிகை விளம்பரங்களில் பயன்படுத்துவதற்காக சான்டாவின் ஓவியத்தை கோகோ கோலா நிறுவனம் உருவாக்கியது. அவர் மகிழ்ச்சியான சாண்டாவை சித்தரிக்கிறார்.

•கிறிஸ்துமஸின் போது நாம் பரிசுகளை வழங்குவதற்கான காரணம், மூன்று ஞானிகள் இயேசுவுக்கு வழங்கிய பரிசை அடையாளப்படுத்துவதாகும். கிறிஸ்துமஸின் போது பரிசு வாங்குவதை விட பரிசு கொடுப்பதே அதிகமாக பேசப்படுகிறது.

எனவே, கிறிஸ்துமஸ் நாளில் மக்கள் வாழ்த்துகள் கூறுவதை விட நன்றிகளையும் பரிசுகளையும் பகிர்ந்து கொள்வதே உண்மையான அடையாளம்.