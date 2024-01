குடியரசு தினவிழா: சாகசங்கள் படைத்த விமானப்படை

புதுடெல்லி:

நாடு முழுவதும் 75-வது குடியரசு தினம் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இந்தியாவின் 75-வது குடியரசு தின விழாவை முன்னிட்டு, கர்த்வயா பாதையில் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு தேசியக்கொடி ஏற்றி முப்படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றார்.

குடியரசு தின விழாவில் பிரான்சு அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரான் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றுள்ளார்

இந்நிலையில், விமானப்படை வீரர்கள், படை தலைவர் சுமிதா யாதவ் மற்றும் பிரதிதி அஹூவாலியா தலைமையில் அணிவகுத்துச் சென்றனர்.

#WATCH | Three Su-30 Mk-I aircraft make Trishul formation at 900 kmph over water channel north of Kartavya Path along with the IAF Marching contingent, during #RepublicDay2024 celebrations. pic.twitter.com/pDa4M6YS0e