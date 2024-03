மூளைத்திறனை மேம்படுத்தும் பயிற்சி முறைகள்

நினைவாற்றல் மற்றும் மூளைத்திறனை அதிகரிக்கும் பயிற்சி முறைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்.

மூளையின் செயல்திறனை மேம்படுத்த, பல்வேறு நுட்பங்கள் உள்ளன. இதனை முறையாக வழக்கமான முறையில் செயல்படுத்தினால் அறிவுத்திறனை முன்னேறச் செய்யலாம்.

`மூளைத்திறன் குறையாமல் இருக்கவும், மேம்படவும் வாழ்நாள் முழுவதும் எதையாவது ஒன்றை கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்' என்று விஞ்ஞானிகள் கூறுகிறார்கள். இத்தகைய கற்கும் பயிற்சி மூலம் நமது நியாபகசக்தி அதிகரிக்கும். மேலும் குறிப்பிட்ட பயிற்சிகளினால், மூளையில் புதிய செல்கள் உருவாகும். இதனால் அறிவுத்திறன் மேம்படும், மூளை நரம்பியல் மண்டலத்தில் உள்ள `நியூரான்கள்' ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவும் என்று ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

மூளையில் உள்ள முக்கியமான பகுதி `ஹிப்போகாம்பஸ்'. தமிழில் இதை `மூளை பின்புற மேடு' என்பார்கள். இதுதான் நமது ஞாபகசக்தி மற்றும் கற்கும் திறனை மேம்படுத்தும் பகுதியாகும். நாம் எப்போது கற்பதை நிறுத்த ஆரம்பிக்கின்றோமோ, அப்போது மூளையின் இந்த பகுதிகள் சுருங்க ஆரம்பித்துவிடுகின்றன.

சில பயிற்சிகளாலும் மூளையின் செயல்பாடுகளை தூண்டலாம். அத்தகைய பயிற்சிகளில் ஒன்று `நிமானிக்'. இந்த பெயர் நமக்கு புதிதாக இருந்தாலும், நமக்கு பழக்கமானதுதான். இருகைகளின் விரல் இணைப்பு எலும்பு பகுதியின் ஏற்ற இறக்கங்களை கொண்டு 12 மாதத்திற்கான நாட்களை கணக்கிடுவது போன்ற சுலப பயிற்சி இது. அதேபோல ஒரு வாக்கியத்தை அடிப்படையாக கொண்டு சிக்கலான விஷயங்களை நினைவுப்படுத்தும் பயிற்சி இது.

இதுபோல `நிமானிக்' முறையின் இன்னொரு பயிற்சி `அக்ராஸ்டிக்'. அகர வரிசைப்படுத்தும் முறையில் எழுத்துக்களின் வரிசைகளை நினைவில் வைத்துக்கொண்டு ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள் முறைப்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணத்திற்கு... 'My veryEducated Mother Just Served Us Noodles' என்ற வாக்கியத்தை கூறலாம். இந்த வாக்கிய வார்த்தைகளின் முதல் எழுத்துக்களை நினைவில் கொண்டு, சூரிய குடும்பத்தின் கோள்களை (Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune.) வரிசைப் படுத்தும் நினைவு பயிற்சி இது.

இந்த நினைவூட்டும் பயிற்சி மூளையில் தகவல்களை பதிவு செய்யவும், பதிவு செய்துள்ள தகவல்களை மீட்டு எடுக்கவும் உதவுகிறது. மிகக் கடினமான விஷயங்களை நினைவில் வைத்துக்கொள்ள இந்த பயிற்சி உதவுகிறது. நாம் படித்தது, கேட்டது போன்றவற்றை மறந்துபோகாமல் நியாபகத்தில் வைக்க எளியமுறையில் இந்த பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகிறது. இப்பயிற்சியில் படங்கள், வாக்கியங்கள் மற்றும் சில சாதாரண வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

அடுத்தது, `மைண்ட் பேலஸ் மெமரி' என்ற பயிற்சி. இது மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பயிற்சி. இதில் மூளையின் செயல்திறனை, வார்த்தைகள் மற்றும் படங்களைக் கொண்டு இணைப்பு ஏற்படுத்தி, நினைவுத்திறனை அதிகரிக்கச் செய்வதாகும். இப்பயிற்சியின் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான வேற்றுமொழி வார்த்தைகளையும், சொற்றொடர்களையும் நினைவில் வைத்துக்கொள்ள முடியும்.

மூளைக்கு சில புதிய அனுபவ ஆற்றல்களைக் கொடுப்பதினாலும் மூளையை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள முடியும். `நியூரோபிக் காக்னடிவ் டிரைய்னிங்' என்னும் நரம்பியல் அறிவாற்றல் பயிற்சியில் மூளையைப் பயன்படுத்தி செய்யும் பயிற்சி முறைகள் உள்ளன. இதில் நமது உடல் மற்றும் உணர்வுகள் மூலம் மூளையின் பயன்பாடு மேம்படுத்தப்படுகிறது. உதாரணமாக, வலதுகைப் பழக்கம் உள்ளவர் தனது இடதுகையால் செயல்களைச் செய்யப் பழகவேண்டும். இதனால் மூளையின் பல பகுதிகள் இணைந்து தூண்டப்படும். இது நமது நரம்பணுக்களை வலிமையாக்கி அவை வயதாகாமல் இருக்க எதிர்ப்புசக்தியைத் தரும்.

புதிர்கள், குறுக்கெழுத்துப்போட்டி, வரிசைப்படுத்துதல் போன்ற பயிற்சிகள் மூளையின் திறனை அதிகரிக்கும். மூளை சார்ந்த விளையாட்டுகள் மூலம் மூளையின் நிர்வாக செயல்பாடு, வேலை நினைவாற்றல், செயலாற்றும் வேகம் போன்றவை அதிகரிக்கப்படுகின்றன என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

கணினிகள் மற்றும் பல்வேறு மின்னணு சாதனங்கள் நம்முடைய பல வேலைகளை சிறப்பாக செய்ய ஆரம்பித்து விட்டன. இவை நமது மூளையின் செயல்பாடுகளை குறைத்து மனிதனை சோம்பேறி ஆக்கிவிட்டன. எனவே, நமது மூளைக்கு சவால் விடும் பணிகளை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். கணிதம் சார்ந்த மற்றும் மதிப்பீடு தரக்கூடிய பயிற்சி களையும் தொடர்ந்து செய்து வர வேண்டும். எந்த நிலையிலும் உடலையும், மூளையையும் சோம்பேறி ஆக்கிவிடக்கூடாது. இதுபோன்ற பயிற்சிகள் மூலம் பல்வேறு நோய்கள் வராமல் தடுக்கலாம்.

ஒரே நேரத்தில் இரு கைகளையும் இருவேறு வேலைகளில் ஈடுபடுத்துவது மூளைக்கு சிறப்பான பயிற்சியாக அமையும். ஒரே சமயத்தில் ஒரு கையில் சதுரம் வரையவும், மற்றொரு கையில் முக்கோணம் வரையவும் உங்கள் குழந்தைக்கு பயிற்சி கொடுத்தால், அது குழந்தையின் வலது-இடது மூளையை ஒரே நேரத்தில் இயக்கும் பயிற்சியாக அமையும். கூடவே, மூளையின் செயல்திறனும் அதிகரிக்கும்.

ஊட்டச்சத்து

குழந்தைகளின் உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சிக்கு நல்ல ஊட்டச்சத்து அவசியம். சிறு வயதில் இருந்தே சத்தான மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவுகளைக் கொடுப்பது அவர்களது மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. பாக்கெட்டுகள், பதப்படுத்திய உணவுகள், துரித உணவுகள் கொடுப்பதை தவிர்த்து விடுங்கள். கடல் உணவு, கீரைகள், நட்ஸ் மற்றும் விதைகள், முழு தானியங்களை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்து கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக அக்ரூட் பருப்புகளை அதிகமாக சேர்த்து கொள்ளுங்கள்.

ஒமேகா கொழுப்பு அமிலம் நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவதன் மூலமும் மூளையின் ஆரோக்கியம் பலப்படுத்தப்படும். மூளையின் எடையில் 8 சதவீதம் ஒமேகா கொழுப்பு அமிலம் இருப்பதாகவும், இந்த கொழுப்பு அமிலம் மூளையின் வளர்ச்சியையும் செயல்பாட்டையும் பாதுகாப்பதில் திறன் வாய்ந்ததாகவும் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.