ஒரே நாளில் இணையத்தை ஆக்கிரமித்த சூர்யா பட வீடியோ

சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் 'கங்குவா'. மிகப்பிரமாண்டமாக உருவாகி வரும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இதைத்தொடர்ந்து சூர்யாவின் 43-வது படத்தை இயக்குனர் சுதா கொங்கரா இயக்குகிறார். இந்த படத்தில் துல்கர் சல்மான், நஸ்ரியா, விஜய் வர்மா மற்றும் பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். 2டி எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். இப்படம் ஜி.வி. பிரகாஷின் 100-வது படமாகும்.

இதையடுத்து சூர்யா 43 படத்தின் அறிவிப்பு வீடியோ நேற்று வெளியானது. இந்நிலையில், இந்த வீடியோ ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து ஒரே நாளில் 50 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்துள்ளது. இதனை படக்குழு வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்து அறிவித்துள்ளது.

The announcement of #Suriya43 has set the socials on fire with 50 Million+ views within 24 hours ?



