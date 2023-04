வீடியோ வெளியிட்டு அப்டேட் கொடுத்த சூர்யா -42 படக்குழு

'சிறுத்தை', 'வீரம்', 'விஸ்வாசம்', 'அண்ணாத்த' உள்ளிட்ட பல படங்களை இயக்கிய சிவா இயக்கும் படத்தில் சூர்யா தற்போது நடித்து வருகிறார். சூர்யா 42 என்று தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தை ஸ்டுடியோ கிரீன் மற்றும் யுவி கிரியேஷன் நிறுவனம் இணைந்து தயாரிக்கின்றனர்.

இப்படத்தில் பாலிவுட் நடிகை திஷா பத்தானி, யோகி பாபு, கிங்ஸ்லி, கோவை சரளா, ஆனந்த் ராஜ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையமைக்கவுள்ள இப்படம் 3டி முறையில் சரித்திர படமாக 10 மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இதையடுத்து இப்படத்தின் டைட்டில் மற்றும் ரிலீஸ் தேதி நாளை காலை 9.05 மணிக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், இப்படத்தின் புதிய வீடியோ ஒன்றை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு உரிமையை சரிகம நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது. இதனை படக்குழு மாஸான வீடியோ ஒன்றை பகிர்ந்து அறிவித்துள்ளது. இந்த வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Let the Music of Victory and valiancy resonate with grandeur!



The audio rights of #Suriya42 acquired by @saregamasouth ?#Suriya42WithSaregama#Saregama



? A @ThisIsDSP Musical

✍️ @Viveka_Lyrics @madhankarky@Suriya_offl @DishPatani @directorsiva @StudioGreen2 @kegvraja pic.twitter.com/vlJVz08JYl