எந்த கொம்பனாலும் ரெண்டா பிரிக்க முடியாது.. 'இராவண கோட்டம்' பட டிரைலர் வைரல்

இயக்குனர் விக்ரம் சுகுமாறன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் `இராவண கோட்டம்'. சாந்தனு நாயகனாக நடித்து வரும் இப்படத்தை கண்ணன் ரவி தயாரிக்கிறார். இதில் சாந்தனுவுக்கு ஜோடியாக கயல் ஆனந்தி நடிக்கிறார். முற்றிலும் வித்தியாசமான கதைக்களத்துடன் உருவாகி வரும் இந்த படத்திற்கு ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசையமைக்கிறார். லாரன்ஸ் கிஷோர் இப்படத்தின் படத்தொகுப்பு பணிகளை கவனிக்கிறார்.

`இராவண கோட்டம்' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் மற்றும் முதல் பாடல் சமீபத்தில் வெளியாகி கவனம் பெற்ற நிலையில், இப்படத்தின் டீசரை நடிகர் சிம்பு சமூக வலைத்தளத்தின் வாயிலாக வெளியிட்டார். கிராமத்து பின்னணியில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தின் டீசரில் எந்த கொம்பனாலும் ரெண்டா பிரிக்க முடியாது போன்ற வசனங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த டீசர் தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

Happy to release the very interesting trailer #RaavanaKottam starring my talented friend @imKBRshanthnu Your hardwork & effort shows ?? This will be special!

Good luck to the whole team ❤️#இராவணகோட்டம்@VikramSugumara3 #KannanRavihttps://t.co/NIPu1SSqcv