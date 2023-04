விஜய் ஆண்டனியின் 'பிச்சைக்காரன் -2' படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

சசி இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி நடித்த படம் 'பிச்சைக்காரன்'. கடந்த 2016-ம் ஆண்டு வெளியான இப்படம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றியை பெற்றதோடு, விஜய் ஆண்டனியின் திரையுலக பயணத்தில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தியது. இதைத்தொடர்ந்து இப்படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உருவாகி வருகிறது. இதில் விஜய் ஆண்டனி நடிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இயக்கியும் வருகிறார்.

இப்படம் ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு சில காரணங்களால் ரிலீஸ் தள்ளிப்போனது. இந்நிலையில், 'பிச்சைக்காரன் -2' படத்தின் ரிலீஸ் மற்றும் டிரைலர் அறிவிப்பை விஜய் ஆண்டனி சமூக வலைத்தளத்தில் அறிவித்துள்ளார். அதன்படி இப்படத்தின் டிரைலர் நாளை காலை 11 மணிக்கு வெளியாகும் என்றும் திரைப்படம் வருகிற மே 19ம் தேதி வெளியாகும் எனவும் வெளியிட்டுள்ளார்.

