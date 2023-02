இதில் சிம்புவை இழுக்காதீர்கள்.. கோரிக்கை வைத்த 'பத்து தல' இயக்குனர்..

சில்லுனு ஒரு காதல், நெடுஞ்சாலை ஆகிய படங்களை இயக்கிய ஒபலி என்.கிருஷ்ணா, அடுத்ததாக சிம்பு நடிக்கும் 'பத்து தல' திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இந்த திரைப்படத்தை ஸ்டூடியோ கிரீன் ஞானவேல் ராஜா தயாரிக்கிறார். இதில் சிம்புவுடன் கௌதம் மேனன், கௌதம் கார்த்திக், பிரியா பவானி சங்கர், கலையரசன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கின்றனர். இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார்.

பத்து தல

கன்னடத்தில் 2017-ஆம் ஆண்டு வெளியான 'முஃப்தி' திரைப்படத்தின் தமிழ் ரீமேக்காக உருவாகும் இந்த படத்தில் ஏஜிஆர் என்ற கேங்ஸ்டர் கதாபாத்திரத்தில் சிம்பு நடித்துள்ளார். அண்மையில் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது. இதையடுத்து நடிகர் சிம்புவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இப்படத்தின் முதல் பாடலான 'நம்ம சத்தம்' பாடல் வெளியாகி கவனம் பெற்றது.

இந்நிலையில், 'பத்து தல' திரைப்படத்தின் புரோமோ வீடியோ ஒன்றை படக்குழு உருவாக்கி வருவதாகவும் அதில் சிம்பு நடிக்கவுள்ளதாகவும் தகவல் பரவி வந்தது. இதனை மறுத்துள்ள இயக்குனர் ஒபலி என்.கிருஷ்ணா பதிவு ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "எங்களின் strategy படி சிம்புவை புரோமோ வீடியோவில் கொண்டு வரவில்லை. அவருடைய பெயரை தவறாக பயன்படுத்த வேண்டாம். 'பத்து தல' படத்தின் புரோமோஷன் குறித்து தயாரிப்பாளர்களுக்கு தெளிவான யோசனை உள்ளது. நாங்கள் வெறுப்பு பேச்சை வெறுக்கிறோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த பதிவு தற்போது வைரலாகி வருகிறது.

