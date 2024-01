தொடர்ந்து போஸ்டர்களை வெளியிட்டு ரசிகர்களை கவரும் நிவின் பாலி

இயக்குனர் ராம் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் 'ஏழு கடல் ஏழு மலை'. இந்த படத்தில் கதாநாயகனாக மலையாள நடிகர் நிவின் பாலி நடித்துள்ளார். இவருக்கு ஜோடியாக அஞ்சலி நடித்துள்ளார். மேலும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் சூரி நடித்துள்ளார். வி ஹவ்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியானது. இதில் நிவின் பாலியின் தோற்றம் ரசிகர்களை கவர்ந்து பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்து போஸ்ட் புரொடக்ஷன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதையடுத்து 'ஏழு கடல் ஏழு மலை' படத்தின் கிளிம்ப்ஸ் வீடியோ இன்று மாலை 5.01-க்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில், இதை உறுதி செய்யும் விதமாக படக்குழு தொடர்ந்து போஸ்டர்களை வெளியிட்டு வருகிறது. இந்த போஸ்டரை நடிகர் நிவின் பாலி தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

Brace yourselves! #YezhuKadalYezhuMalai's "Glimpse of Immortal Love" drops TODAY at 5:01 PM. Buckle up for an unforgettable journey. #DirectorRam@sureshkamatchi@vhouseprod_offl @yours_anjali

@soorimuthuchamy@itsyuvan pic.twitter.com/4YUs0IGRHU