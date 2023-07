உள்ள அதிரனும் டா.. விஷாலுக்காக களமிறங்கிய டி.ராஜேந்தர்

உள்ள அதிரனும் டா …. Super happy to collaborate with the legendary #TRajendar sir for the first single #markantony … #adhirudha releasing on July 15th evening 6 pm @VishalKOfficial @Adhikravi @vinod_offl @iam_SJSuryah @thinkmusicindia pic.twitter.com/n0fcwXjwTh