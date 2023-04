பட வெற்றியை கேக் வெட்டி கொண்டாடிய கவுதம் கார்த்திக்

இயக்குனர் என்.எஸ்.பொன்குமார் இயக்கத்தில் உருவான திரைப்படம் '1947- ஆகஸ்ட் 16'. இப்படத்தில் கவுதம் கார்த்திக் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இவருக்கு ஜோடியாக அறிமுக நாயகி ரேவதி நடித்துள்ளார். ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தை ஓம் பிரகாஷ் பட் மற்றும் நர்சிராம் சௌத்ரி இவர்களுடன் இணைந்து ஏ.ஆர் முருகதாஸ் தயாரித்துள்ளார்.

1947 ஆகஸ்ட் 16 வெற்றி விழா

இப்படம் கடந்த 7-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி விமர்சன ரீதியாகவும் வருமான ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்நிலையில், '1947- ஆகஸ்ட் 16' திரைப்படத்தின் வெற்றியை படக்குழு கேக் வெட்டி கொண்டாடியுள்ளனர். இது தொடர்பான புகைப்படத்தை நடிகர் கவுதம் கார்த்திக் தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

Sengadu thanks you for the love ❤️ #1947AUGUST16successmeet pic.twitter.com/nIV7wtPnym