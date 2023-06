மீண்டும் வெளியாகும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் 'ஃபர்ஹானா'

Step into a world of love, hope, and triumph with 'Farhana'! #Farhana streaming from 7th July only on Sony LIV@aishu_dil @selvaraghavan @JithanRamesh @aishwaryadutta6 @anumolofficial @justin_tunes @gokulbenoy @EditorSabu @nelsonvenkat @sakthi_raj7 @prabhu_sr pic.twitter.com/kyueLUMkl9