ஜம்மு-காஷ்மீரில் விமானப்படை வீரர்கள் சென்ற வாகனம் பயங்கரவாத தாக்குதல்

ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள சுரன்கோட் பகுதியில் விமானப்படை வீரர்களை ஏற்றிக் கொண்டு வாகனம் சென்று கொண்டிருந்தது. இரண்டு வாகனங்கள் சென்றபோது பயங்கரவாத தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இதில் விமானப்படை வீரர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். 8 பேர் காயம் அடைந்தனர். காயம் அடைந்தவர்கள் உதம்பூர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளனர்.

#WATCH | Pooch, J&K: Vehicle checking underway at Pooch Highway after a terrorist attack on an Indian Air Force convoy, earlier this eveningOne IAF soldier has succumbed, one is critical and the other three are stable and undergoing treatment. pic.twitter.com/t7VRty9BwM