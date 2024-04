'இங்க நான் தான் கிங்கு'.... எப்போ ரிலீஸ் தெரியுமா?

காமெடியனாக இருந்து நடிகர்களாய் மாறியவர்களில் சந்தானம் ஒருவர். அவர் படங்களில் நகைச்சுவை பாணியிலும், மற்றவர்களை கலாய்க்கும் பாணியிலும் தன் நடிப்பை வெளிப்படுத்துவார். இந்த ஆண்டு அவர் நடித்த வடக்குப்பட்டி ராமசாமி படம் ரிலீசானது.

வடக்குப்பட்டி ராமசாமி மக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. நல்ல நகைச்சுவை திரைப்படமாக சந்தானத்திற்கு அமைந்தது. இந்த படத்தை தொடர்ந்து "இங்க நான் தான் கிங்கு" என்ற படத்தில் சந்தானம் நடித்துள்ளார்.

ஆனந்த் நாராயண் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். எழிச்சுர் அரவிந்தன் கதை, திரைக்கதை மற்றும் வசனங்களை எழுதியுள்ளார். கோபுரம் பிலிம் ப்ரொடக்ஷன் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளது. மனோபாலா, தம்பி ராமையா, முனிஸ்காந்த், பால சரவணன் உட்பட பலர் இப்படத்தில் நடித்து இருக்கின்றனர். பிரியாலயா இப்படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக தமிழ் சினிமாவிற்கு அறிமுகமாகிறார்.

இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை கமல்ஹாசன் கடந்த மாதம் வெளியிட்டு இருந்தார்.

இந்நிலையில் இப்படம் அடுத்த மாதம் (மே) 10-ந்தேதி வெளியாகும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து சந்தானம் ரசிகர்கள் பெரும் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.

"Mark your calendars!?️ #IngaNaanThaanKingu hits theaters and the comedy galatta kicks off on May 10th. Don't miss out on the fun!"



Presented by #GNAnbuchezhian Sir, Produced by @Sushmitaanbu ?ing @iamsanthanam & @Priyalaya_ubd dir by @dirnanand? @immancomposer Musical?… pic.twitter.com/sRCuuokTS4