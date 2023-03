மீண்டும் தங்கலான் படப்பிடிப்பில் இணைந்த விக்ரம்

இயக்குனர் பா.இரஞ்சித் இயக்கத்தில் விக்ரம் நடிக்கும் திரைப்படம் 'தங்கலான்'.இந்தப் படத்தை ஞானவேல் ராஜா தயாரிக்க ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைக்கிறார். இப்படம் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள கே.ஜி.எஃப். குறித்த கதை என்று இயக்குனர் பா.இரஞ்சித் தெரிவித்திருந்தார். இதனால் இந்த படம் மீது ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விக்ரம்

இப்படத்தில் பார்வதி, மாளவிகா மோகனன், பசுபதி, ஹரி, பிரிட்டிஷ் நடிகர் டேனியல் கால்டகிரோன் நடிக்கின்றனர். இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். 'தங்கலான்' படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த ஆண்டு தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், விக்ரம் இப்படப்பிடிப்பில் மீண்டும் இணைந்துள்ளார். இதனை தனது சமூக வலைதளத்தில் புகைப்படம் ஒன்றை பகிர்ந்து தெரிவித்துள்ளார்.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் விக்ரம் நடித்துள்ள பொன்னியின் செல்வன் -2 திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா கடந்த 29-ம் தேதி நடைபெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

#PS2 2 #Thangalaan. Back in KGF. Love 2 all the loves ones who waited till midnight. Sorry it got so late. And thank you for that love that only you can feel. And give in such abundance. 12 midnight.. ஆனால் 5pmக்கு ஆரம்பித்த அதே உற்சாகம் அதே பூரிப்பு. ? pic.twitter.com/cHht16RLJz