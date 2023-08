ஆகஸ்ட் ரேஸில் களமிறங்கிய சந்தானம்.. எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

#KICK ? in theatres this August. Gear up for a fun ride with the one and only @iamsanthanam ? Laugh-riot guaranteed ?@iamprashantraj @TanyaHope_offl @ArjunJanyaMusic @iamnaveenraaj #FortuneFilms @johnsoncinepro @saregamasouth #கிக் #SantasKick pic.twitter.com/Fee4dsP0Yb